        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a konuk olacak!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a konuk olacak!

        HT Spor özel röportajlarına devam ediyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 6 Ekim Pazartesi günü saat 21.00'de HT Spor'da Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un konuğu olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 23:22 Güncelleme: 04.10.2025 - 23:22
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'a konuk olacak!
        HT Spor özel röportajlarına devam ediyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'un konuğu oluyor...

        Fatih Tekke ve takımın ilk 8 haftadaki performansı, transferde scouting atılımı, bordo-mavililerin MHK ve hakem eleştirileri...

        U19 takımının başarısı sonrası altyapıya yatırımda son durum...

        Ekonomik bağımsızlık yolunda gelinen nokta, hepsi ve daha fazlası...

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Aksal Yavuz soruyor, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan cevaplıyor...

        Ertuğrul Doğan özel röportajı, pazartesi günü saat 21.00'de canlı yayınla HT Spor'da...

