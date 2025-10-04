Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a konuk olacak!
HT Spor özel röportajlarına devam ediyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 6 Ekim Pazartesi günü saat 21.00'de HT Spor'da Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un konuğu olacak...
Fatih Tekke ve takımın ilk 8 haftadaki performansı, transferde scouting atılımı, bordo-mavililerin MHK ve hakem eleştirileri...
U19 takımının başarısı sonrası altyapıya yatırımda son durum...
Ekonomik bağımsızlık yolunda gelinen nokta, hepsi ve daha fazlası...
HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve HT Spor yorumcusu Aksal Yavuz soruyor, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan cevaplıyor...
Ertuğrul Doğan özel röportajı, pazartesi günü saat 21.00'de canlı yayınla HT Spor'da...