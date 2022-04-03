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STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

TRABZONSPOR CEPHESİ

Ligde 70 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 12 puan önünde lider durumda bulunan ve zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

EVİNDE 390 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

NWAKAEME'NİN REKOR MAÇI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Beşiktaş karşısında gol atması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol attı.

Göztepe karşılaşmasında attığı golle 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan, ardından Çaykur Rizespor maçını boş geçen bordo-mavili futbolcu, Beşiktaş mücadelesinde gol atması durumunda en golcü sezonunu yaşayacak.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Ligin 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Oynadığı son 10 lig maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik alan Beşiktaş, 1 de yenilgi yaşadı.

ISMAEL'İN İLK MAÇI

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Valerien Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.

8 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Welinton Souza ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

134. RANDEVU

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 133 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 184 golüne, bordo-mavililer 150 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 20 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 20 maçta 5 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 20 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu.

Bordo-mavili ekip, bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 17 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.