Trabzonspor, Bjelica ile ilk peşinde Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde büyük maçlardaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Milli arada kadrosunu Berat Özdemir, Batista Mendy, Nicolas Pepe ve Paul Onuachu gibi oyuncularla güçlendiren bordo-mavililerin sakatlıktan dönecek Trezeguet, Eren Elmalı ve Dimitrios Kourbelis'ten de yararlanma şansı olacak.

Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına odaklanarak şampiyonluk yarışında olacağının mesajını vermek istiyor.

BJELICA İLE İKİ BÜYÜK MAÇTA YENİLGİ Trabzonspor, geçen sezon ligin 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica, yönetiminde oynadığı iki büyük karşılaşmayı da kaybetti. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybetti. REKLAM Karadeniz ekibi, Bjelica ile büyük rakipleri karşısında 3. maçında ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

SON GALİBİYET 2022'DE Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyeti 24 Aralık 2022'de sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek elde etti. Bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte Beşiktaş ile Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde büyük takımlar karşısında 266 gün sonra 3 puan elde etmiş olacak.