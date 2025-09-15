Trabzonspor camiasından hakeme tepki!

Süper Lig’de 3 galibiyet 1 beraberliği bulunan Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.

Bu sonuçla Trabzonspor 10 puanda kalırken, Fenerbahçe bir maç eksiği ile puanını 10’a çıkardı.

TEKKE: "3 PUANDAN ÇOK DAHA DEĞERLİ ŞEYLERİ KAZANDIK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Maçın değerlendirmesi kısa, golü attığımız ve iptal edilen gole kadardı. Her şey istediğimiz gibi, tam planladığımız gibiydi. Yakaladık, gol oldu ve maç orada bitti zaten. Sonrasında kırmızı kart... Konuşacak bir şey yok. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Üç puan kaybettik ama üç puandan çok daha değerli şeyleri kazandık. Bu maç için oyuncularımın ayağına, yüreğine ve emeğine sağlık” dedi” İfadelerini kullandı.