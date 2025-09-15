Habertürk
        Trabzonspor camiasından hakeme tepki - Trabzonspor Haberleri

Trabzonspor camiasından hakeme tepki

        Trabzonspor camiasından hakeme tepki

        Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, ligde ilk yenilgisini almış oldu. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo mavili oyuncu Onuachu'nun attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek MHK ve TFF'ye 'adalet' çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 10:39 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:39
        Trabzonspor camiasından hakeme tepki!
        Süper Lig’de 3 galibiyet 1 beraberliği bulunan Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.

        Bu sonuçla Trabzonspor 10 puanda kalırken, Fenerbahçe bir maç eksiği ile puanını 10’a çıkardı.

        HAKEM KARARLARI TARTIŞMALI POZİSYONLARLA GÜNDEMDE

        Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü Youssef En-Nesyri kaydetti. Trabzonspor ise maçın 11’inci dakikasında Paul Onuachu’nun attığı golün VAR uyarısıyla iptal edildi. Karşılaşmanın 17’nci dakikasında Okay Yokuşlu’nun müdahalesi sonrası önce sarı kart gören oyuncu, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bordo-mavililer bu dakikadan sonra oyunu 10 kişi ile tamamladı.

        TRABZONSPOR 10 KİŞİYLE MAÇI BIRAKMADI

        Kırmızı kart kararı sonrası 10 kişi kalan Trabzonspor, rakibine oranla sahada inisiyatifi almaya çalışan taraf oldu. Özellikle ikinci yarıda baskılı futbolu ve topa sahip olma çabası dikkat çekti, fakat gol yollarında istenen netliği gösteremeyince sonuç alınamadı.

        TEKKE: "3 PUANDAN ÇOK DAHA DEĞERLİ ŞEYLERİ KAZANDIK"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Maçın değerlendirmesi kısa, golü attığımız ve iptal edilen gole kadardı. Her şey istediğimiz gibi, tam planladığımız gibiydi. Yakaladık, gol oldu ve maç orada bitti zaten. Sonrasında kırmızı kart... Konuşacak bir şey yok. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Üç puan kaybettik ama üç puandan çok daha değerli şeyleri kazandık. Bu maç için oyuncularımın ayağına, yüreğine ve emeğine sağlık” dedi” İfadelerini kullandı.

        DİVAN BAŞKANINDAN ÇAĞRI

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada; bordo mavili oyuncu Onuachu’nun attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek MHK ve TFF’ye ‘adalet’ çağrısında bulundu.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyette başlıklarında, hakem kararlarının etkili olduğuna vurgu yaptı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Ekspres: Yazık oluyor Türk futboluna

        Günebakış: Karanlık gece

        Sonnokta: Hakem katliamı

        Taka: Bu hakemlere düdük astıramazsak adam değiliz

