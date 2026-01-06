Trabzonspor Chibuike Nwaiwu ile anlaştı

Süper Lig'in ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer bu doğrultuda Avusturya Ligi takımlarından Wolfsberger'de forma gien Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna kattı.

Nwaiwu salı gecesi 23.50 sularında İstanbul'a geldi.

Wolfsberger Başkanı Dietmar Riegler de, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile sona geldik, genel olarak anlaştık" açıklamasını yaptı.