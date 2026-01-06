Trabzonspor Chibuike Nwaiwu ile anlaştı
Trabzonspor, Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki futbolcu, gece 23.50 sularında İstanbul'a geldi.
Süper Lig'in ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer bu doğrultuda Avusturya Ligi takımlarından Wolfsberger'de forma gien Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna kattı.
Nwaiwu salı gecesi 23.50 sularında İstanbul'a geldi.
Wolfsberger Başkanı Dietmar Riegler de, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile sona geldik, genel olarak anlaştık" açıklamasını yaptı.
AVUSTURYA BASINI: BONSERVİSİ 7-8 MİLYON EURO
1.93 boyunda olan 22 yaşındaki Nijeryalı stoper, Trabzon'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Öte yandan Avusturya basını, Trabzonspor'un bu transfer için 7-8 milyon euroluk bonservis ödemesi yapacağını duyurdu.
Chibuike Nwaiwu bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 maçta 1 gol kaydetti.