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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor, Cihan Çanak transferini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Cihan Çanak transferini açıkladı!

        Trabzonspor, 19 yaşındaki genç futbolcu Cihan Çanak için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 19:12 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:12
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        Trabzonspor transferi açıkladı!
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        Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, ''Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

        Belçika ekibinde bu sezon 31 maça çıkan Cihan, 1 asistlik performans sergiledi.

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