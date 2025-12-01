Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası! - Trabzonspor Haberleri

        Ernest Muçi fırtınası!

        Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor'da Ernest Muçi, son haftalarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Arnavut orta saha, son 2 maçta attığı 3 golle bordo-mavilileri zirve yarışında tutmayı başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 14:29 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:29
        1

        Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası esiyor... Arnavut futbolcu, son haftalara golleriyle damga vurmaya devam ediyor...

        2

        Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Muçi, ilk 8 maçta sergilediği performansla bordo-mavili taraftarların tepkisini çekmişti.

        3

        24 yaşındaki orta saha, kendisine yönelik eleştirilerin ardından ise adeta patlama yaşadı...

        4

        Muçi, Karadeniz ekibinin galibiyetiyle noktalanan Başakşehir ve Konyaspor maçlarında klasını gösterdi.

        5

        12. haftada 4-3 kazanılan Başakşehir mücadelesinde 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren yıldız isim, Konyaspor karşısında ise 1 gol, 1 asistle parladı.

        6

        Ernest Muçi ayrıca, Konyaspor mücadelesinde ceza sahasında 11 kez topla buluşarak, Süper Lig kariyerinin rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçını oynadı.

        7

        Muçi, bordo-mavili formayla şu ana kadar forma giydiği 10 lig maçında 3 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

