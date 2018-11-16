Trabzonspor'da Ocak acıyı transfer hareketliliği için çalışmalar erkenden başladı. İlk yarının tamamlanmasına 5 hafta kala mevcut kadronun analizini yapan bordo-mavililer, belirlenen bölgelere takviye yapmak için de arayışa girdi. Bu noktada transfer komitesinin yoğun bir şekilde çalıştığı, yurtiçi ve yurtdışında oyuncu taramalarının yapıldığı ve oluşturulan havuzda bütçeye uygun isimlerin toplanarak rapor halinde sunulacağı kaydedildi.
AYRILACAKLARA GÖRE SAYI BELİRLENECEK
Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak oyunculara göre takviyeler yapılacağı belirtildi. Özellikle orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi planlayan bordo-mavililerde gözden çıkarılan Onur, Burak, Kucka ve Ibanez'in durumlarına göre de takviyeler yapılabileceği ifade edildi. Ayrıca Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Nwakaeme ile de yolların ayrılabileceği, takımda fazla forma şansı bulamayan Mustafa Akbaş'ın da transfer için yönetimden izin isteyeceği öğrenildi.
SAĞ BEK BOLLUĞU
Bu arada Trabzonspor'un sağ bek mevkiinde ki yoğunluk da dikkat çekiyor. Bordo-mavililerde sakatlığının ardından Kamil Ahmet Çörekçi'nin de iyileşmesiyle sağ bekte alternatif sayısı 4 oldu. Trabzonspor'da ilk 11'de Karaman'ın en çok kullandığı oyunculardan olan Joao Pereira'nın yanı sıra Kamil Ahmet, Zeki Yavru ve Semih Karadeniz sağ bek için forma şansı bekleyen isimler arasında yer alıyor.
DİVAN KURULU TOPLANTISI YARIN
Öte yandan Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda yarın genişletilmiş Divan toplantısı yapılacak. Saat 12.00'den itibaren kulübün yeni idari binasında gerçekleştirilecek olan toplantıda bordo-mavili kulüpte son haftalarda yaşanan gelişmeler ve yaklaşan olağan kongre ile ilgili konuların konuşulacağı kaydedildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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