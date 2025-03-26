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        Trabzonspor'da Göztepe mesaisi!

        Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 18:51 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:51
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        Trabzonspor'da Göztepe mesaisi!
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        Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililerde uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Anthony Nwakaeme takımla birlikte çalışmalara başladı.

        Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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