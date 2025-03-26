Trabzonspor'da Göztepe mesaisi!
Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililerde uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Anthony Nwakaeme takımla birlikte çalışmalara başladı.
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.