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        Trabzonspor'da gündem orta saha!

        Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybeden ve zirveyle arasında 19 puanlık bir fark oluşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:03
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        Trabzonspor'da gündem orta saha!
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        Bordo-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş, orta saha transferi için oyuncu izlemeye gidecek.

        Düzenlediği basın toplantısında Gürcistan-Ukrayna maçını yerinde izleyeceğini açıklayan Şenol Güneş'in kimi takip edeceği belli oldu.

        HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor'un sezon başında da gündemine gelen Mykola Shaparenko, bu dönemde de Karadeniz ekibinin hedefindeki isim oldu.

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        Bordo-mavililer, yüksek maliyeti nedeniyle yaz aylarında transferi gerçekleşmeyen Dynamo Kiev'li futbolcu için bu sefer tüm şartlarını zorlayacak.

        Öte yandan Şenol Güneş'in sadece Shaparenko'yu değil Gürcistan Milli Takımı'nın on numarası Otar Kiteishvili'yi de takip edeceği öğrenildi.

        Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un gündeminde olan Burnley'in orta sahası Josh Brownhill de Şenol Güneş'in listesindeki isimlerden biri.

        Tecrübeli ismin Burnley ile olan sözleşmesi 5 ay sonra sona erecek.

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