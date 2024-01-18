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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Jens Stryge Larsen ile yollar ayrıldı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Jens Stryge Larsen ile yollar ayrıldı

        Trabzonspor, oyuncusu Jens Stryger Larsen'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:01
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        Trabzonspor'da ayrılık!
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        Trabzonspor, Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

        Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

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