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        Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlık kabusu

        Trabzonspor'a sezon başında geri dönen Anthony Nwakaeme, sakatlıklardan kurtulamadı. Nijeryalı futbolcu için bordo-mavililer şu ana akdar 4 ayrı sakatlık açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:58 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:58
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        Nwakaeme'nin sakatlık kabusu!
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        Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandıran Nwakaeme, ikinci döneminde ise adeta sakatlıklarla boğuşuyor.

        Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu performansla taraftarların gönlüne giren 35 yaşındaki oyuncu, Karadeniz temsilcisindeki ikinci döneminde zaman zaman maça damga vuran isim olsa da sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamadı.

        Nwakaeme, ligde 28 haftalık periyotta 4 ayrı sakatlık yaşarken 14 maçta 991 dakika sahada mücadele edebildi.

        4 AYRI SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Nwakaeme, ikinci döneminde ilk olarak 21 Ağustos'ta antrenmanda sakatlandı. Sol alt adalesinde yaralanma tespit edilen deneyimli futbolcu, St. Gallen ile UEFA Konferans Ligi'nde oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra ikas Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamadı.

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        Daha sonra 19 Eylül'de Bellona Kayserispor maçıyla sahalara dönen yıldız oyuncu, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor müsabakalarının ardından 4 Ekim'de antrenmanda sakatlandı. Sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Nwakaeme, 5 Ekim'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında kadroya alınmadı, RAMS Başakşehir maçında da forma giyemedi.

        Nijeryalı oyuncu, 26 Ekim'de ligin 10. haftasında Göztepe ile yapılan maçta ikinci yarının başında oyuna girerken 11. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında da 89 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli takım ile 3 Kasım'da oynanan maçın ardından sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiği açıklanan futbolcu, 6 Aralık'ta ligin 15. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde olmak üzere 3 hafta sonra sahalara döndü.

        Nwakaeme'nin ligin 23. haftasında ikas Eyüpspor ile oynanan karşılaşma sonrasında yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edildi. Nijeryalı futbolcu, son 5 lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.

        Deneyimli futbolcu, ligde oynadığı 14 maçta 1 gol, 3 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

        SEZON PERFORMANSLARI

        İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen hücum oyuncusu, ilk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020'de 43 maçta 14, 2020-2021'de 35 müsabakada 7, 2021-2022'de ise 36 mücadelede 15 gol kaydetmişti.

        Daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan Nwakaeme, iki sezon aradan sonra sezon başında Trabzonspor'a dönmüştü.

        Serbest statüdeki Nwakaeme ile sezon başında iki yıllık sözleşme yapılmış ve bordo-mavili kulüp, oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 575 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti ödeneceğini açıklamıştı.

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