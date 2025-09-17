Trabzonspor'da Savic, sezona iyi başladı!

Trabzonspor'un geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı Karadağlı stoper Stefan Savic, bu sezona iyi başladı.

Bordo-mavililer, geçen sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı futbolcu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret, 500 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon avroya 3 senelik sözleşme imzaladı.

Karadağlı futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de geçen sezon 13 karşılaşmada görev alırken 841 dakika sahada kaldı.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 20 karşılaşmada forma giydi, 1423 dakika görev yaptı.

BU SEZON TÜM MAÇLARIN TAMAMINDA SAHADA KALDI Geçen sezon lig 4 ayrı sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Savic, bu sezon ise savunmanın değişmez ismi oldu. REKLAM Erzurum kampına katılarak sezon öncesi hazırlıklarını iyi değerlendiren Karadağlı stoper, 5 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak 450 dakika görev yaptı. İLK GOLÜNÜ ATTI Geçen sezonu golsüz tamamlayan Savic, bu sezon ise ilk 5 haftada 1 gol atarak takımına gol katkısı da yaptı. Karadağlı futbolcu, Trabzonspor'un ligin 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 1-0 yendiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atarak 3 puanı getiren isim oldu.