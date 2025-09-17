Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Savic, sezona iyi başladı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Savic, sezona iyi başladı!

        Trabzonspor'un geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı Stefan Savic, bu sezona iyi başladı. Geçen sezon lig 4 ayrı sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Savic, bu sezon ise savunmanın değişmez ismi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 13:39 Güncelleme: 17.09.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Savic, sezona iyi başladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor'un geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı Karadağlı stoper Stefan Savic, bu sezona iyi başladı.

        Bordo-mavililer, geçen sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı futbolcu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret, 500 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon avroya 3 senelik sözleşme imzaladı.

        Karadağlı futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de geçen sezon 13 karşılaşmada görev alırken 841 dakika sahada kaldı.

        Tecrübeli futbolcu, geçen sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 20 karşılaşmada forma giydi, 1423 dakika görev yaptı.

        BU SEZON TÜM MAÇLARIN TAMAMINDA SAHADA KALDI

        Geçen sezon lig 4 ayrı sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Savic, bu sezon ise savunmanın değişmez ismi oldu.

        REKLAM

        Erzurum kampına katılarak sezon öncesi hazırlıklarını iyi değerlendiren Karadağlı stoper, 5 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak 450 dakika görev yaptı.

        İLK GOLÜNÜ ATTI

        Geçen sezonu golsüz tamamlayan Savic, bu sezon ise ilk 5 haftada 1 gol atarak takımına gol katkısı da yaptı.

        Karadağlı futbolcu, Trabzonspor'un ligin 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 1-0 yendiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atarak 3 puanı getiren isim oldu.

        KAPTANLIĞA GETİRİLDİ

        Karadağlı oyuncu, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasıyla kaptanlık görevine de getirilen oyuncular arasında yer aldı.

        Savic, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın kaptanı olarak ilk kez sahaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Kahve fiyatları rekor seviyelerde
        Kahve fiyatları rekor seviyelerde
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları