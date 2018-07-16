Slovenya'nın Kransjka Gora kasabasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Trabzonspor'da Arjantinli futbolcu Jose Sosa, takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya, ameliyat olacak olan Burak Yılmaz ile birlikte milli takım kampında bulunan Abdulkadir Ömür katılmadı. Castillo ise salonda çalıştı. Kranj maçında 90 dakika oynayan oyuncular antrenmanda takımdan ayrı koşu yaparken, diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Bu çalışma sırasında oyuncuların yüksek temposu dikkat çekti. Bu arada Slovenya’daki ilk hazırlık kampında sakatlanan Jose Sosa, 11 gün sonra takımla çalışmalara başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca takımla çalışan Arjantinli oyuncu ardından takımdan ayrılarak kondisyon çalışmalarına devam etti. Dizinde ağrıları bulunan Batuhan Artarslan da antrenman sırasında takımdan ayrı olarak yardımcı antrenör nezaretinde topla çalışma yaptı.

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ GÜN SAYIYOR



26 Haziran'da Trabzon'da başlayan çalışmalarla yeni sezon hazırlıklara başlayan Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi gün sayıyor. Kamp süresi boyunca takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdüren kanat oyuncusu, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Ünal Karaman'ın tam hazır olmasını beklediği Kamil Ahmet Çörekçi'nin herhangi bir aksilik yaşamaması halinde önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlayabileceği belirtildi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR DÖNDÜ



Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman’ın yardımcı antrenörlerinden Hüseyin Çimşir, Prolisans kursunun sona ermesinin ardından Slovenya’ya gelerek takıma dahil oldu. Bu sabahki çalışmada yer alan Çimşir'e oyuncular hoşgeldin dedi.

ÜNAL KARAMAN'A OĞUL MORALİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ı oğulları yalnız bırakmıyor. Trabzon’daki ilk etap kamp çalışmaları sırasında oğlu Ersagun Akbar, tecrübeli teknik adamın yanına gelerek moral vermişti. Slovenya kampına ise Gökbörü Saltar gelerek, Karaman’ın moralini yükseltti.

FUTBOLCULAR DEREYİ SEVDİ



Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kransjka Gore'da sürdüren Trabzonspor'da, oyuncular antrenman sahasının hemen yanı başında bulunan dereyi sevdi. Antrenman biter bitmez şok havuza girme yerine bu dereye girerek rahatlıyorlar. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yapacağı çalışma ile sürdürecek.



İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI YARIN



Trabzonspor, Slovenya'da ikinci hazırlık maçını yarın oynayacak. Bordo-mavili takım ilk maçta Slovenya temsilcisi NK Triglav'ı 2-0 mağlup etmişti. Trabzonspor, ikinci hazırlık maçını ise yine Stadyum Kranj'da oynayacak oyan bordo-mavili takım saat 18:00'de NK Lokomotiva Zagreb ile karşılaşacak.