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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da transfer harekatı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da transfer harekatı!

        Trabzonspor'da devre arası için transfer harekatı başlıyor. Bordo-mavililerde yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda kanat, stoper ve orta saha hamleleri için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:02
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        Trabzonspor'da transfer harekatı!
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        Trabzonspor, devre arası için transfer çalışmalarına hız verdi.

        İLK HEDEF YERRY MINA

        HT Spor'dan Onur Nizamoğlu'nun haberine göre; Savunmanın göbeği için birçok ismi mercek altına alan Karadeniz ekibinde Kolombiya Milli Takımı'nın stoperi Yerry Mina ilk hedeflerden biri.

        Şubat ayında Fiorentina'dan Cagliari'ye bedelsiz olarak transfer olan isim için hamle yapılacak. 30 yaşındaki Mina bu sezon Serie A'da 11 maçta süre aldı.

        RODRIGAO LİSTEDE

        Mina gibi Güney Amerikalı bir başka ismi daha listesine dahil eden Trabzonspor, Zenit'in 29 yaşındaki ismi Rodrigao'yu da yakın takibe aldı.

        Zenit ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Brezilyalı ismin 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. 2022'de Sochi'denn 3.5 milyon Euro karşılığında Rus devine transfer olan Rodrigao da stoper konusunda listenin üst sıralarında...

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        Savunmada tecrübe arayan Trabzonspor, bir yandan yaşı daha genç isimleri de takip ediyor.

        SADICK'TE FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

        Genk forması giyen Mujaid Sadick'in de gündeme alındığı öğrenilirken, fiyat araştırması yapıldığı gelen bilgiler arasında...

        24 yaşındaki Nijerya asıllı İspanyol savunmacı bu sezon şu ana kadar Belçika ekibiyle 16 maça çıkarken 1 de gol attı.

        ORTA SAHADA HEDEF YENİDEN CHRISTIAN

        Fırtına orta saha için ise uzun süredir takip ettiği ve daha önce de kulübüyle temas kurduğu Christian'ı yeniden gündeme aldı.

        Bordo-mavililer 23 yaşındaki merkez orta saha için kulübü Athletico Paranaense'ye ilk teklifini yaptı. Trabzonspor'un bu isim için bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

        8 NUMARAYA RONGIER

        Diğer yandan orta sahada oyunu yönlendirecek bir isim isteyen Şenol Güneş için Fransız 8 numara Valentin Rongier takibe alındı.

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        Marsilya ile sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 29 yaşındaki Fransız futbolcu için şartların uygun olması halinde hamle yapılması bekleniyor. Rongier bu sezon Fransız deviyle yalnızca 8 maçta süre alırken 1 gol attı.

        Transferler için birçok kıtadan arayışta olan Trabzonspor, kanat bölgesi için başta Güney Amerika ve Brezilya'ya yoğunlaştı.

        GABIGOL'ÜN ŞARTLARI UYARSA TEMASLAR BAŞLAYACAK

        Daha önce Inter forması da giyen Gabriel Barbosa'yı da listesine dahil eden Karadeniz ekibi, şartların uygun olması halinde temasları başlayacak.

        28 yaşındaki Gabigol bu sezon Flamengo formasıyla 37 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        GABIGOL'ÜN ALTERNATİFİ RIBEIRO

        Trabzonspor Gabigol haricinde bu bölge için Internacional'de top koşturan 25 yaşındaki Wesley Ribeiro'yu da listesine ekledi. Brezilya ekibinde çıktığı 48 maçta 13 gol, 2 asist kaydeden sağ ayaklı sol kanat için araştırmalar sürüyor.

        RUBEN VARGAS TAKİBİ SÜRÜYOR

        Fırtına ayrıca sezon başında gündemine aldığı Ruben Vargas'ı da takibi sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İsviçreli kanat için şartların uygun olması halinde hızlıca harekete geçilmesi planlanıyor.

        26 yaşındaki futbolcu bu sezon Augsburg formasıyla yalnızca 7 maça çıktı ve 1 gol attı.

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