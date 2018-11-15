Trabzonspor'da, 5-0’lık tarihi Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından olağanüstü şekilde toplanan yönetim kurulu, radikal kararlar alarak kaleci Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ı kadro dışı bırakıp, futbolcuları da 100’er Bin TL para cezasına çarptırmıştı.

Bu para cezasından Trabzonspor teknik ekibi de nasibini aldı. Haber61’in haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman başta olmak üzere kulüpte çalışan masör dahil galibiyetten prim alan herkesin kazancı oranında ceza ödemesi bekleniyor. Kimin maaşı yüksekse, alacağı ceza da ona göre yüksek olacak.

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