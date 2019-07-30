Trabzonspor'dan CAS tepkisi!

FIFA Disiplin Komitesi'nin, Süper Lig'in 2010-11 sezonuna ilişkin yapılan başvuru dosyasını reddetmesinin ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuran Trabzonspor'a ret yanıtı geldi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, CAS'ın adaletinden şüphe duyduklarını belirtti. Bülbüloğlu, şunları söyledi:

"İnanılmaz derecede saçma bir karar. CAS'ın da adaletinden artık şüpheliyim. Çünkü kendi bültenlerinde temiz futbol adına örnek gösterdikleri Trabzonspor'un Disiplin Komitesi'nde incelenme kararını bile reddedecekleri kadar taraflı bir kurum. Normalde 2 Ağustos'ta açıklanacağına dair bize yazı yollamıştılar ancak bugün bültenlerinde açıklamışlar. Kendi bültenlerinde temiz futbol adına verdikleri ve mücadelemizi övdükleri Trabzonspor'un çok yanlı bir karar ile kararını reddettiler. Tamamen adaletsiz bir kurum orası. Burası bir karar merci değil. Disiplin Komitesi'nin bizim yaptığımızı başvuruyu alıp incelemesi ve karar vermesi için bir karar çıkacak. Ama bunu bile reddetmesi tamamen taraflı ve hakikaten kendi CAS bülteninde iki ay önce temiz futbol için kaç yıldır verdiğimiz mücadeleyi örnek gösteren CAS, bugün reddediyor. Bu kabul edilebilir değil. Temiz futbol adına Trabzonspor'un verdiği mücadeleyi anlattı, asıl şampiyonun Trabzonspor olduğunu yazdılar. Ben de 'Böyle bir yer' diye çok ümitlenmiştim ama adaletin olmadığı bir yermiş. Bundan sonrası için yönetim olarak ve İsviçre'deki avukatlarımızla bir değerlendirme yapıp yol haritamızı belirleyeceğiz."