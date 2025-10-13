Habertürk
        Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediyesi

        Trabzonspor Kulübü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu Sürmene kılıcı hediye edildi.

        13.10.2025 - 17:31
        Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı'na kılıç hediyesi
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, ‘Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni’ için dün Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

        Görüşmede, Türk futbolunun genel durumu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

        Görüşmenin sonunda Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yer aldığı işlemeli bir Sürmene kılıcı takdim edildi.

