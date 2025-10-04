Habertürk
        Trabzonspor'dan doludizgin galibiyet - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan doludizgin galibiyet

        Trabzonspor, Kayserispor karşısında oynadığı etkileyici futbolla haftayı farklı galibiyetle kapattı. Onana'nın kurtarışları, Okay Yokuşlu'nun golü ve Tekke'nin hücum planı bordo-mavililere hem moral hem güven kazandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 13:03 Güncelleme: 04.10.2025 - 13:03
        Trabzonspor'dan doludizgin galibiyet
        Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Zecorner Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek son haftaların en farklı skoruna imza attı. Bordo-mavililer, bu galibiyetle Süper Lig tarihinde rakibine karşı elde ettiği en farklı galibiyeti egale etti. Trabzonspor, Kayserispor karşısında daha önce Nisan 2018 (4-0) ve Aralık 2019’da (6-2) da 4 farklı galibiyetler almıştı. Bu sonuçla birlikte bordo-mavili ekip, rakibine karşı üçüncü kez 4 farklı skorla sahadan galip ayrıldı.

        EN ÜRETKEN MAÇ

        Trabzonspor, Kayserispor karşısında bu sezonki en üretken maçını oynadı. Fatih Tekke yönetiminde hücum hattında dikkat çeken bir gelişim gösteren bordo-mavililer, teknik direktörün göreve gelişinden bu yana en fazla isabetli şut çektiği karşılaşmayı geride bırakarak dolu dizgin bir görüntü sergiledi. Son üç lig maçında toplam 29 isabetli şut üreten Trabzonspor, bu süreçte rakip kalelere 12 isabetli şutu Kayserispor’a karşı, 11’ini Karagümrük’e, 6’sını ise Gaziantep FK karşısında kaydetti.

        ONANA’DAN DEV PERFORMANS

        Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Kayserispor karşısında gösterdiği performansla alkış topladı. Yedi kurtarış yapan Onana, kariyerinde gol yemediği maçlar arasında en fazla kurtarış yaptığı ikinci karşılaşmayı oynadı. Onana’nın gol yemeden en fazla kurtarış yaptığı maçlar arasında Liverpool (8 kurtarış, Aralık 2023) ve Vitesse (7 kurtarış, Eylül 2018) mücadeleleri de yer alıyor.

        MAÇ İLK YARIDAN KOPTU

        Trabzonspor (12) ile Kayserispor (9), bu sezon ilk yarısında en fazla şut atılan Süper Lig maçına imza attı. Bordo-mavililer, oyunun kontrolünü erken eline alırken, yüksek tempo ve hücum varyasyonlarıyla rakibini adeta kilitledi.

        OKAY YOKUŞLU’DAN 7 YIL SONRA GOL

        Tecrübeli orta saha Okay Yokuşlu, Kayserispor filelerine ceza sahası dışından gönderdiği golle 7 yıl sonra Süper Lig’de uzaktan gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu, en son Nisan 2017’de Beşiktaş’a karşı ceza sahası dışından gol atmıştı.

        TEKKE: HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede; “Hak ettiğimiz bir galibiyet, oyuncularımı kutlarım, camiamıza, taraftarlarımıza Milli Takım arasında bir mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. İlk yarısı ve ikinci yarısı biraz farklı. Özellikle ilk yarısında basit pas kayıplarından dolayı çalıştığımız fakat geçiş verdiğimiz bir maç oldu. Onana’nın performansı skorun değişmesini engelledi açıkçası. İkinci yarı ise tamamen her şeyi ile bize ait. Çok da farkın açılabileceği bir maç oldu. Oyuncularımın moral, motivasyon ve coşkusu gayet iyiydi” dedi.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın sahasında Zecorner Kayserispor’ karşısında alınan galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Kuzey Ekspres: İşte özlenen Fırtına

        Taka: Trabzon’un ayak sesleri

        Günebakış: Trabzon 4 köşe

        Sonnokta: Kim tutar Fırtına’yı

