Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü 3+1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır. Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."