Trabzonspor, Ocak'ta transferde önceliğini savunmaya vermeyi düşünürken, bu doğrultuda gündeme son olarak İtalyan Andrea Ranocchia geldi.



İnter'de 2011'den beri forma giyen ve geçen sezon İngiliz ekibi Hull City'de kiralanan 30 yaşındaki stoper bu sezon istediği forma şansını bulamaması nedeniyle devre arası ayrılmayı düşünürken, Trabzonspor yönetimi harekete geçti.



Sabah'ın haberine göre Sosa'nin menajeri Bilardo, İnter'in sezon sonu sözleşmesi bitecek Ranocchia için Fırtına ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bonservisini bedelsiz alabileceğini iletti. Ranocchia konusunda referansların da olumlu olduğu dile getirildi.

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