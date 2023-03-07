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Trabzonspor Divan Kurulu'ndan başkan adaylarına çağrı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, olağanüstü genel kurula gidilen kulüpte, başkan adayı olmayı düşünenlere 4 maddelik soru yönelterek projelerini açıklamaları çağrısında bulundu.

Trabzonspor Divan Kurulu'ndan başkan adaylarına çağrı
DHA

Trabzonspor´da başkan Ahmet Ağaoğlu´nun istifası ve alınan olağanüstü kongre kararında süreç ilerliyor. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, olağanüstü kongre kararı alındıktan sonra bir araya gelip yaptığı toplantıda, borç yükü altındaki kulübün geleceğini masaya yatırdı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, başkan adaylarına çağrıda bulundu. Divan başkanlık kurulu olarak başkan adaylarından projelerini açıklamalarını isteyen Sürmen, paylaşımında, "Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak 4 Mart 2023 tarihinde yaptığımız toplantıda aldığımız kararlar gereği, 18-19 ve 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan kulübümüz olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olacak olanların aşağıdaki konulardaki projelerini ve hedeflerini Trabzonspor camiası ile paylaşmasını beklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ADAYLARINA 4 MADDELİK ÇAĞRI

Kurul adına, başkan adayı olmak isteyenlere 4 maddelik soru yönelten Sürmen, "Ağır ekonomik yükün tasfiyesi için planları nedir? Kulübün tüzüğüne uygun olarak mali, idari ve sportif konularda ivedilikle yönetmelikler çıkarmayı düşünüyorlar mı, bunun taahhüt edecekler mi? Altyapının geleceği hakkındaki düşünceleri nedir? Bu konunun çözümüne sporun paydaşlarını katacaklar mı? Özellikle yönetimin Trabzon kanadında görev alacak arkadaşlarımızın faal siyasetin içinde olmamalarına, sporun içinden gelen ve sporun paydaşlarını büyük oranda kucaklayan kişilerden oluşmasına dikkat edecekler mi?" dedi.

DOĞAN'DAN ERTELEME...AĞAOĞLU DESTEK ARIYOR

Trabzonspor´da Ağaoğlu´nun istifasının ardından asbaşkan ve vekil başkan olan Ertuğrul Doğan´ın kongreye tek aday olarak katılması bekleniyor. Liste hazırlığı yapan ve kapıya dayanan borçlara karşılık kaynak arayışındaki Doğan´ın, kamuoyundaki Ahmet Ağaoğlu çağrılarının ardından başvuru sürecini aceleye getirmediği, bugün yapmayı planladığı adaylık başvurusunu ise perşembe gününe ertelediği öne sürüldü. Ahmet Ağaoğlu´nun ise yeniden aday olması beklenmezken, camiadan kendisine vereceği desteğe göre yeniden aday olacağı ihtimali gündeme geliyor. Ağaoğlu´na yeniden aday olması konusunda yakın çevresinin de ikna çabalarında olduğu konuşuluyor.

KULİSLERDE DOLAŞAN İSİMLER

Kulislerde ise ismi yönetim listesinde anılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu´nun kente gelerek, kongre sürecinde izleyeceği yol haritasını belirlemek adına görüşmeler yapacağı iddia ediliyor. Trabzonspor´da başkan adaylığı konusunda kapı arkasında konuşulan isimler arasında eski yönetici ve asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu´nun adı da geçiyor.

TARAFTAR AVCI´DA BÖLÜNDÜ

Öte yandan geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından taraftarların bir kısmı, takımın başarısızlığı ve kulübün kongreye gidilmesi sürecinden teknik direktör Abdullah Avcı´yı sorumlu tutuyor. Geçen yıl şampiyonluk için kenetlenen taraftarlar, bu sezon takımın Ziraat Türkiye Kupası dışındaki tüm hedeflerinden kopması nedeniyle aralarında fikir ayrılıkları yaşıyor. Bir kısım taraftar, Abdullah Avcı´ya son bir şans verilmesini dile getirirken, bir kısım taraftar ise teknik adamla yolların ayrılması görüşünü savunuyor. Sosyal medyada taraftarlarca sıklıkla eleştirilen teknik adamın kulüpteki geleceği ile yapacağı hamleler ise merak ediliyor.

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