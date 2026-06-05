Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Ernest Muçi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trabzonspor Ernest Muçi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trabzonspor, Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Arnavut futbolcu sözleşmesi boyunca bordo-mavili kulüpten toplam 10 milyon 250 bin Euro kazanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 21:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muçi 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı!

        Trabzonspor, Beşiktaş’tan 8 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Bordo-mavili kulüp, transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu. Açıklamada, profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, oyuncunun mali şartları da kamuoyu ile paylaşıldı.

        Yapılan anlaşmaya göre Muçi’ye, sözleşmesinin geçerli olacağı her bir futbol sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Kulübün opsiyon hakkını kullanması halinde ise oyuncuya 2029/2030 sezonunda 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babanın kahreden savunması: "Oğlumu uyuşturucudan ve kumardan kurtaramadım"

        Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunu öldüren baba, emniyetteki ifadesinde, "Oğlumu uyuşturucu ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dediği iddia edildi. Baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!