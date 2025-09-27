Trabzonspor Fatih Karagümrük karşısında!

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

SON 3 MAÇTA PUAN ALAMADI

Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 10 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 7'si Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 20 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

İSTANBUL'DA 3 GALİBİYET

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyetle döndü. 1 mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi, 1 maç da beraberlikle tamamlandı.