        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışında! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışında!

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sergilediği performans ile zirve yarışını sürdürüyor. Ligde geride kalan 14 haftada tek mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, hücumda üretken, savunmada ise dirençli bir görüntü ortaya koyuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:19 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:19
        Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. Rakip filelere 25 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 12 gol gördü. Bordo-mavililer, düşük skorlu karşılaşmalarda hanesine altın değerinde puanlar yazdırırken, birçok maçta kalesini gole kapattı.

        İÇERİDE VE DIŞARIDA YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM KİMLİĞİ KAZANDI

        Fatih Tekke, yönetimindeki bordo-mavililer, 14 haftalık performansıyla ligde yenilmesi zor bir takım kimliği kazandı. Disiplinli savunma anlayışını koruyan Karadeniz ekibi, özellikle iç sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. İç sahada 18 puan toplayarak zirvede yer aldı.

        Karadeniz ekibi dış sahada ise tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Deplasmanda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puan toplayarak dış sahada güven veren bir performans sergiledi.

        SON İKİ MAÇI GERİDEN GELİP KAZANDI

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ise son iki haftayı geriden gelip kazandı. Bordo-mavililer, 13. haftada deplasmanda oynadığı RAMS Başakşehir maçında iki kez geri düşmesine rağmen karşılaşmadan 4-3 galip ayrılırken, 14. haftada evinde oynadığı Konyaspor maçını ise 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı bildi.

        Trabzonspor'un 14 haftalık performansı ve aldığı sonuçlar:

        Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0

        Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1

        Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

        Trabzonspor - Samsunspor: 1-1

        Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

        Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1

        Karagümrük - Trabzonspor: 3-4

        Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

        Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2

        Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

        Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

        Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1

        Başakşehir - Trabzonspor:3-4

        Trabzonspor - Konyaspor:3-1

