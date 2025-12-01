Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışında!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. Rakip filelere 25 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 12 gol gördü. Bordo-mavililer, düşük skorlu karşılaşmalarda hanesine altın değerinde puanlar yazdırırken, birçok maçta kalesini gole kapattı.

Fatih Tekke, yönetimindeki bordo-mavililer, 14 haftalık performansıyla ligde yenilmesi zor bir takım kimliği kazandı. Disiplinli savunma anlayışını koruyan Karadeniz ekibi, özellikle iç sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. İç sahada 18 puan toplayarak zirvede yer aldı.

Karadeniz ekibi dış sahada ise tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Deplasmanda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puan toplayarak dış sahada güven veren bir performans sergiledi.

SON İKİ MAÇI GERİDEN GELİP KAZANDI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ise son iki haftayı geriden gelip kazandı. Bordo-mavililer, 13. haftada deplasmanda oynadığı RAMS Başakşehir maçında iki kez geri düşmesine rağmen karşılaşmadan 4-3 galip ayrılırken, 14. haftada evinde oynadığı Konyaspor maçını ise 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı bildi.

Trabzonspor'un 14 haftalık performansı ve aldığı sonuçlar:

Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0

Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1

Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Trabzonspor - Samsunspor: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1

Karagümrük - Trabzonspor: 3-4

Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1

Başakşehir - Trabzonspor:3-4

Trabzonspor - Konyaspor:3-1