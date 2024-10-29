Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Trabzonspor, Göztepe karşısında uzatmalarda kaybettiği maçla ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe ise zirve yarışını sürdürürken, Bodrum FK maçında rahat bir galibiyet elde etti. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin tarihi, saati ve yayın bilgileri belli oldu. İşte ayrıntılar...