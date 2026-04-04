        Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

        Giriş: 04.04.2026 - 23:57 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maçın ardından derbi maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? İşte Trabzonspor Galatasaray maçı skoru

        2

        TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydederken Galatasaray'ın tek golü ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi. Bordo-Mavililer kritik galibiyet sonrası puanını 63'e yükseltirken 1 maçı eksik olan Galatasaray ise 64 puanda kaldı

        3

        TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Trabzonspor- Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        4

        TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        5

        GALATASARAY'DA EKSİKLER

        Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada aldığı darbe sonrasında kolunda kırık oluşan Osimhen ile 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane, bugün görev alamayacak.

        Ayrıca Liverpool maçında sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ve Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara'nın durumu maç günü belli olacak.

        6

        TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

        Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

        Arnavutluk Milli Takımı'nın kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

        7

        143. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

        Trabzonspor ile Galatasaray, tarihlerinde 143. kez karşı karşıya gelecek.

        Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 142 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

        Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 196, Trabzonspor ise 157 kez gol sevinci yaşadı.

        8

        Trabzonspor'un 11'i...

        Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Nwakaeme, Onuachu

        Galatasaray'ın 11'i...

        Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Yunus, Noa Lang, Icardi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
