Trabzonspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

TRABZONSPOR- GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydederken Galatasaray'ın tek golü ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi. Bordo-Mavililer kritik galibiyet sonrası puanını 63'e yükseltirken 1 maçı eksik olan Galatasaray ise 64 puanda kaldı