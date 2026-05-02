Trabzonspor - Göztepe maçı canlı izle: Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak müsabaka nedeniyle, Trabzonspor - Göztepe mücadelesinin maç saati ve canlı izle bilgisi futbolseverler tarafından maç öncesinde mercek altına alındı. Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak gelen bordo-mavililer, Göztepe maçı ile kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor - Göztepe maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de son haftalara girerken, zirve ve kümede kalma yarışı nefesleri kesiyor. Bordo-mavililerde Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor, Göztepe engeli geçip ligi ilk ikinin içinde tamamlamak istiyor. Mücadeleye kısa bir süre kalırken, Trabzonspor - Göztepe maçı izle bilgisi taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Göztepe maçı canlı yayın bilgisi...
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Göztepe maçı, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de oynanacak.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak müsabaka beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
EKSİKLER
Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Ozan Tufan, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Janderson.