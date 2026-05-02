        Trabzonspor - Göztepe maçı canlı izle: Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda? TS maçı izle

        Trabzonspor - Göztepe maçı canlı izle: Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda?

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak müsabaka nedeniyle, Trabzonspor - Göztepe mücadelesinin maç saati ve canlı izle bilgisi futbolseverler tarafından maç öncesinde mercek altına alındı. Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak gelen bordo-mavililer, Göztepe maçı ile kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 21:19 Güncelleme:
        Trabzonspor - Göztepe maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de son haftalara girerken, zirve ve kümede kalma yarışı nefesleri kesiyor. Bordo-mavililerde Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor, Göztepe engeli geçip ligi ilk ikinin içinde tamamlamak istiyor. Mücadeleye kısa bir süre kalırken, Trabzonspor - Göztepe maçı izle bilgisi taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Göztepe maçı canlı yayın bilgisi...

        TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor - Göztepe maçı, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de oynanacak.

        TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak müsabaka beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        EKSİKLER

        Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

        Muhtemel 11'ler

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Ozan Tufan, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

        Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Janderson.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mecidiyeköy'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti; gözaltılar var

        (DHA) - 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy'de izin gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Samsun'da goller var!
        Samsun'da goller var!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor