Trabzonspor- Hatayspor maçına sayılı saatler kaldı. Şenol Güneş yönetimindeki bordo mavililer, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan galip ayrıldı ve 9. sırada yer aldı. Öte yandan ligde sadece 2 galibiyeti olan Hatayspor, 18. basamakta düşme hattında bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Trabzonspor- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın merak edilen detayları...