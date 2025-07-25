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        Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü!

        Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, günü tek antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:42 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:42
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        Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü!
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        Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam eden yeni sezon hazırlıklarında bu akşam saat 17.00’’de yaptığı antrenmanınla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Tesisleri’nde yapılan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. 5’e 2 ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

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