Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular 2. grup halinde çalıştı. 1. grup taktiksel çalışmalar yaparken 2. grup toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer Avusturya kampının ilk hazırlık maçını bu akşam Macaristan 2. Lig ekiplerinden Haladas Szombathely ile oynayacak. Sportplatz Grein TSV Stadyumu'nda oynanacak müsabaka yerel saatle 18.00'de başlayacak.
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