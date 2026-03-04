Canlı
        Trabzonspor hücumda zirveye oynuyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor hücumda zirveye oynuyor

        Süper Lig'de 24'üncü hafta geride kalırken Trabzonspor, gol yollarında son yılların en üretken sezonlarından birini yaşıyor. Bordo-mavililer, attığı gollerle ligin en skorer takımları arasında yer alırken son 5 sezonun en yüksek gol sayısına ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:50
        Trabzonspor hücumda zirveye oynuyor

        Süper Lig’de 24’üncü hafta itibarıyla Trabzonspor, rakip fileleri 48 kez havalandırdı. Bordo-mavililer böylece 2019-20 sezonundan sonra en golcü performansını sergiledi. Karadeniz ekibi 2019-20 sezonunda 24 hafta sonunda 57 gol kaydederken, bu sezon aynı periyotta 48 gole ulaştı.

        SON 5 SEZONUN EN GOLCÜ PERFORMANSI

        Trabzonspor’un son yıllarda 24’üncü haftalar itibarıyla gol sayıları değişkenlik gösterdi. Bordo-mavililer 2020-21 sezonunda bu hafta itibarıyla 30 gol kaydederken, 2021-22 sezonunda 42 gole ulaştı. Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda 35, 2023-24 sezonunda ise 38 gol kaydetti. Trabzonspor, bu sezon attığı 48 golle söz konusu dönem içinde en üretken hücum performansını ortaya koydu.

        LİGİN EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ TAKIMI

        Trabzonspor, attığı 48 golle Süper Lig’de Galatasaray’ın 58, Fenerbahçe’nin ise 54 gollük performansının ardından ligin en golcü üçüncü takımı konumunda yer aldı. Bordo-mavililer, rakip fileleri 48 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü ve +20 averaja ulaştı.

        ONUACHU GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

        Trabzonspor’da bu sezon gol yükünü Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Felipe Augusto çekiyor. Nijeryalı golcü Onuachu 18 golle takımın en skorer ismi olurken, Ernest Muçi ve Felipe Augusto 10’ar golle katkı verdi. Süper Lig’de 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Onuachu, 2019-20 sezonunda bordo-mavili formayla krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth’tan sonra bu başarıya ulaşan Trabzonsporlu oyuncu oldu. Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’nda attığı 2 golle birlikte bu sezon toplamda 20 gole ulaştı.

