Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor, Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 84 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 43 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor sahadan 3 puanla ayrıldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 126 gol attı, kalesinde ise 65 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor evinde Bursaspor ile oynadığı 42 karşılaşmada bordo-mavililer 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, 58 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda bordo-mavililer iki maçı da kazanmıştı. Bursa'da oynanan maçı 1-0 , Trabzon'da oynanan maçı ise 3-1'lık skorla sahadan ayrılmıştı.

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