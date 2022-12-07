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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

Trabzonspor, hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

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  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yapılan hazırlık maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    Winter Football Series kapsamında yapılan maça bordo-mavili ekip; Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Jean-Philippe Gbamin, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Umut Bozok 11'iyle başladı.
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    Trabzonspor'da Muhammed Taha Tepe, Bruno Peres, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Taha Altıkardeş, Caner Uzun ve Poyraz Yıldırım da süre aldı.
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    Müsabakanın 2. dakikasında Trabzonspor, Trezeguet'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    İngiliz ekibi, 7. dakikada Odsonne Edouard'ın golüyle beraberliği yakaladı. 
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    Karadeniz temsilcisi, 23. dakikada Umut Bozok'un golüyle yeniden üstünlüğü sağladı ve devre arasına 2-1 önde girdi.
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    İkinci yarıda iki ekip de birçok oyuncu değişikliğine gitti. Crystal Palace, 63. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın kaydettiği golle bir kez daha beraberliği yakaladı. 
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    Kalan bölümde iki takımın tempolu mücadelesine rağmen skor değişmedi ve maç 2-2 sona erdi.
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    Karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da izledi.
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    Karşılaşma öncesinde iki takım taraftarı, dostluk görüntüleri verdi.
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    Müsabakayı tribünden az sayıda taraftar izledi. Crystal Palace takımının kamplarını takip eden İngiliz taraftar Andy Carey, Trabzonspor taraftarı Muhammet Yıldız ile forma değiştirdi.
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

    İki taraftar, forma değişiminin ardından birbirine sarılarak başarı diledi.
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi
  • Trabzonspor ile Crystal Palace yenişemedi

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