Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlığını sürdürdü

Süper Lig´in 17. haftasında 4. sırada yer alan Trabzonspor, salı günü saat 20:00'de deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Kondisyon çalışmasıyla devam eden antrenman taktik ağırlıklı çalışmayla sürdü. Bugünkü antrenmanda; sakatlık sonrası rehabilitasyon süreci devam eden Orsic, sol baldır bölgesindeki kas yaralanması nedeniyle sakatlığı bulunan Göktan Gürpüz, boyun bölgesinde kas spazmı olan Fountas, sol uyluk ön adale bölgesinde yaşadığı kas yaralanması kayanlı sakatlık yaşayan Fernandes, sağ arka adale bölgesinde yaşadığı kas yaralanması buluan Nicolas Pepe ile üst solunun yolu enfeksiyonu yaşayan Onuachu, Visca ile Enis Bardhi yer almadı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam edecek.