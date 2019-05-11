Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor, Konya deplasmanında 9 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

İHA

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonpor 36. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer rakibi karşısında deplasmanda 9 yıllık galibiyet özlemini dindirmek istiyor

Ünal Karaman-Aykut Kocaman

Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya Büyükşehir Belediye Stadyumun’da yapacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 35 maçta bordo-mavililer 18 galibiyet elde ederken, Atiker Konyaspor ise 9 galibiyet aldı. 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 52 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

TRABZONSPOR 9 YILDIR KONYA'DA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda ise rakibi Atiker Konyaspor karşısında zorlandı. Konya'daki en son galibiyetini 1 Kasım 2010'da 2-1'lık skor ile alan Karadeniz ekibi söz konusu tarihten beri ligde oynadığı maçlarda rakibini yenemiyor. Bu müsabakadan sonra iki takım arasında oynanan 5 maçta Atiker Konyaspor 3 galibiyet alırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ÜNAL KARAMAN İLE AYKUT KOCAMAN 5. KEZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman 5. kez karşılaşacaklar. İki teknik adam aralarında geçen 4 maçta Ünal Karaman 3 galibiyet alırken Aykut Kocaman ise 1 galibiyet aldı.
Bu sezon Trabzonspor'un başında iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımını Avrupa Kupalarına taşımayı başardı. Konyaspor maçını kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefleyen Karaman, üst basamakları da gözüne kestirmiş durumda. Bordo-mavililerin 9 yıllık Konya'daki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak olan deneyimli teknik adam, .Beşiktaş maçı öncesi moral bulmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı bölgeden uzaklaşan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde kalan haftaları puanla kapatmayı hedefliyor. 41 puanla 8.sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, Karadeniz ekibi karşısında evindeki 9 yıllık yenilmezlik unvanını sürdürmeyi planlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta genel kurul başladı
FUTBOLBeşiktaş'ta genel kurul başladı
Fenerbahçe'nin Akhisarspor maçı muhtemel 11'i
FUTBOLKadıköy'de zorlu maç!
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i
FUTBOLTerim'in Rize 11'i...
Bursaspor hayat buldu
FUTBOLBursaspor hayat buldu
Beşiktaş başkanını seçiyor
FUTBOLBeşiktaş başkanını seçiyor
Kasımpaşa, Kayserispor'a konuk oluyor
FUTBOLKasımpaşa, Kayserispor'a konuk oluyor
Medipol Başakşehir'in konuğu MKE Ankaragücü
FUTBOLBaşakşehir'in konuğu Ankaragücü
Fenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var? Galatasaray hangi futbolcuyla öne sözleşme imzaladı?
FUTBOLFenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var?
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! 3 yerli isim hedefte...
FUTBOLFenerbahçe 3 yerlinin peşinde!
Avrupa futboluna İngiliz ambargosu!
FUTBOLAvrupa futboluna İngiliz ambargosu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X