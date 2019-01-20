Ligin ilk yarısının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puanla ikinci sıraya yükselen bordo-mavililer, 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.
Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan Medipol Başakşehir, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri şampiyonluk hedefini gerçekleştirebilmek için Trabzonspor maçından mutlak galibiyetle ayrılmaları gerektinin bilincinde.
TRABZONSPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Medical Park Stadı'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde 22. randevu
İki takım daha önce Süper Lig'de 21 defa birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Başakşehir'in 9, Trabzonspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Söz konusu karşılaşmalarda İstanbul ekibinin attığı 22 gole karşılık Karadeniz temsilcisi de rakip ağları 34 defa sarstı.
Başakşehir 7 maçtır kaybetmiyor
Medipol Başakşehir, ligde bordo-mavililer ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Başakşehir, rakibine karşı son yenilgisini 15 Şubat 2015'te 3-2'lik skorla almıştı.
Trabzonspor'da 4 eksik
Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Jose Sosa, Ogenyi Onazi ile İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseni, takımda yer alamayacak. Sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise forma giyebilecek.
Medipol Başakşehir'de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
STAT: Medical Park Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN SPORTS HD1
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Filip Novak, Kamil Ahmet, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epurianu, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Robinho, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
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