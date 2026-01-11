Trabzonspor, Serdar Saatçı'yı Al Nasr'a kiraladı

Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı... Bordo-mavililer, Serdar Saatçı'yı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr kulübüne kiraladı.

Milli stoperin satın alma opsiyonunun 2.5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır."