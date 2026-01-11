Habertürk
Habertürk
        Trabzonspor, Serdar Saatçı'yı Al Nasr'a kiraladı - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Serdar Saatçı'yı Al Nasr'a kiraladı

        Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 20:54 Güncelleme: 11.01.2026 - 20:54
        Trabzonspor'da ayrılık açıklandı!
        Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı... Bordo-mavililer, Serdar Saatçı'yı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr kulübüne kiraladı.

        Milli stoperin satın alma opsiyonunun 2.5 milyon Euro olduğu belirtildi.

        Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

        "Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır."

        Kundaklanan gecekondu alevlere teslim oldu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekonduda kundaklama sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

