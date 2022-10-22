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Trabzonspor - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Sivasspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor

CANLI YAYIN | Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı izle! Trabzonspor maçı hangi kanalda? TS Sivasspor maçı şifresiz canlı izle

9' Hamsik

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STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Hugo, Bartra, Larsen, Hamsik, Gbamin, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Murat, Hakan, Saba, Charisis, Erdoğan, N'Jie, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Ligin son 2 haftasında Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor 10 hafta sonunda ligde 18 puanla 6. sırada, son 2 karşılaşmasını kazanan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa beraberliği ile mart 1994 ve nisan 1996 arasında evindeki 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini 29 karşılaşmaya çıkaran bordo-mavililer, Grup Sivaspor'u yenerek iç sahadaki bu başarısını 30 maça çıkarmaya çalışacak.

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