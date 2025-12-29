Habertürk
Habertürk
        Trabzonspor Süper Kupa mesaisini sürdürdü! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Süper Kupa mesaisini sürdürdü!

        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:09 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:09
        Trabzonspor Süper Kupa mesaisini sürdürdü!
        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

        Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde Gaziantep’te oynanacak Galatasaray maçının hazırlıklarını bu sabah saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

        Bordo mavililer, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'dan nükleer enerji ve kritik mineraller mesajı

        Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Enerji Güvenliğinin Bugünü ve Yarını: Kritik Minerallerde Riskler ve Çözümler" başlıklı IICEC Konferansı 26 Aralık'ta Sabancı Center'da gerçekleşti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, etkinliğin ardından Haberturk.com Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'ye açıklamalarda bulundu. Birol, son dönemde sıklıkla konuşulan kritik minerallerin önemini ve nükleer enerjinin yeniden yükseliş dönemini değerlendirdi.

