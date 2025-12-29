Trabzonspor Süper Kupa mesaisini sürdürdü!

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'dan nükleer enerji ve kritik mineraller mesajı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Enerji Güvenliğinin Bugünü ve Yarını: Kritik Minerallerde Riskler ve Çözümler" başlıklı IICEC Konferansı 26 Aralık'ta Sabancı Center'da gerçekleşti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, etkinliğin ardından Haberturk.com Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'ye açıklamalarda bulundu. Birol, son dönemde sıklıkla konuşulan kritik minerallerin önemini ve nükleer enerjinin yeniden yükseliş dönemini değerlendirdi.