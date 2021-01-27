Bir grup Trabzonspor taraftarı, sözleşmesi feshedilen ve bordo mavili takımla yollarını ayıran Joao Pereira'nın evinin önüne giderek, deneyimli futbolcu ve ailesine meşaleler eşliğinde tezahüratlarla veda etti.

Akşam saatlerinde Joao Pereira'nın yaşadığı evin önünde meşaleleri yakan taraftarlar, deneyimli futbolcu ve ailesine duygusal anlar yaşattı. Pereira'nın eşi de o anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşırken, "Çok sevindik. Kendimizi sizinle mutlu hissediyoruz'' yorumunu yaptı.