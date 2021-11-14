Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor

Süper Lig’de 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’da yabancı oyuncular takımını sırtlıyor. Attığı 24 golle ligde en çok gol atan takım olan bordo-mavililerde yabancı oyuncular attıkları 21 golle 18 takımdan daha fazla gol attı.

GOLLER VE ASİSTLER DE AYNI İSİMLERDEN

Karadeniz ekibinde Bakasetas attığı 7 golle takımın en skorel oyuncusu oldu. Bu oyuncuyu 5 golle Nwakame, 4 golle Cornelius, 2'şer golle Gervinho ve Djaniny , 1 gol ile de Hamsik takip etti. Yerli oyunculardan ise Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür 1'er gol attı. En çok asist yapan oyuncular listesinde ise 4 asist ile Hamsik yer alırken, Bakasetas ve Nwakaeme 3, Cornelius, Djaniny, Gervinho ve Abdulkadir Ömür'den ise birer kez golü hazırlayan isim oldu.

18 TAKIMDAN DAHA FAZLA GOL ATTILAR

Trabzonspor’un gol yollarındaki etkili isimleri Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Gervinho, Djaniny ve Hamsık, 21 gole imza atarak Süper Lig’de mücadele eden 18 takımdan daha fazla gol attılar. Ligde Beşiktaş 21 gol atarken, Aktaş Hatayspor 20 gol, Galatasaray, Konyaspor, Alanyaspor, Karagümrük ve Medipol Başakşehir 18 gol , Fenerbahçe, Adana Demirspor, Altay ve Kayserispor 17 gol, Sivasspor 15 gol, Gaziantep FK ve Antalyaspor 14 gol, Malatyaspor ve Kasımpaşa 12 gol, Göztepe ve Çaykur Rizespor 11 gol , Giresunspor ise 7 gol attı.