Trabzonspor (U19): 1 - Barcelona (U19): 4 | MAÇ SONUCU

UEFA Gençlik Ligi final mücadelesinde Trabzonspor U19 Futbol Takımı Barcelona U19 ile karşı karşıya geldi. Dev finali Barcelona 4-1 kazandı.

Barcelona 11. dakikada Ibrahim Diarra ve 18'de Andres Cuenca'yla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da 58. dakikada Hugo Alba ve 68'de Ibrahim Diarra'nın golleriyle skoru 4-0'a getirdi. Bordo-mavililerin tek golünü 88. dakikada Bican Tibukoğlu kaydetti ve skoru tayin etti: 4-1.

64 takımın katıldığı turnuvada Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak 2. oldu. Barcelona ise kupayı müzesine götürdü.

FİNAL MAÇI KAPALI GİŞE OYNANDI

Colovray Spor Merkezi'nde oynanan final maçının biletleri tamamen tükendi. UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu.

"TEŞEKKÜRLER KUZEYİN ÇOCUKLARI"

Trabzonspor, U19 Takımı'nın bu başarısından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

Sizler; hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini, imkansız gibi görünenin inanç ve emekle mümkün olabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz.

Çocuklara umut, gençlere cesaret, herkese ilham oldunuz.

Trabzonspor Kulübü; üretmeye, kazandırmaya, kazanmaya, Avrupa'da mücadele etmeye sonsuza kadar devam edecek.

Bizleri gururlandırarak Avrupa ikincisi olan U19 Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyoruz.

Yaşattığınız her an, her güzel duygu için teşekkürler Kuzeyin Çocukları!