Trabzonspor (U19): 1 - Barcelona (U19): 4 | MAÇ SONUCU

UEFA Gençlik Ligi final mücadelesinde Trabzonspor U19 Futbol Takımı Barcelona U19 ile karşı karşıya geldi. Dev finali Barcelona 4-1 kazandı.

Barcelona 11. dakikada Ibrahim Diarra ve 18'de Andres Cuenca'yla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da 58. dakikada Hugo Alba ve 68'de Ibrahim Diarra'nın golleriyle skoru 4-0'a getirdi. Bordo-mavililerin tek golünü 88. dakikada Bican Tibukoğlu kaydetti ve skoru tayin etti: 4-1.

64 takımın katıldığı turnuvada Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak 2. oldu. Barcelona ise kupayı müzesine götürdü.

DEV TAKIMLARI MAĞLUP ETTİ Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. REKLAM Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi. İsviçre'nin Nyon kentinde organize edilen Dörtlü Final'de Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale kalan Trabzonsporlu genç futbolcular, böylelikle bunu başaran ilk Türk takımı olma ünvanını da elde etti.