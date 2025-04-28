Trabzonspor U19 Takımı'na destek mesajları!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum."

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TFF: FUTBOLLA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için teşekkür mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan "Teşekkürler Çocuklar!" başlıklı paylaşımda, "UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen temsilcimiz Trabzonspor, İspanyol ekibi Barcelona’ya 4-1 mağlup olarak ikinci oldu. Dev takımları eleyerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan teknik direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor, organizasyon boyunca yaşattığı heyecan ve ortaya koyduğu futbolla gönülleri fethetti." ifadelerine yer verildi.