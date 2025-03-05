Trabzonspor U19 Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.
Giriş: 05.03.2025 - 20:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:27
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda 5-3 ile eledi ve çeyrek finale yükseldi. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu.
Trabzonspor U19 Takımı, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.
UEFA Gençlik Ligi'nde diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Alkmaar - Manchester City
Stuttgart - Barcelona
Salzburg - Olympiakos
Trabzonspor - Inter
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