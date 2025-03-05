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        Haberler Spor Futbol Trabzonspor U19 Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor U19 Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

        Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 20:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:27
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        İşte Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi!
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        Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda 5-3 ile eledi ve çeyrek finale yükseldi. Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu.

        Trabzonspor U19 Takımı, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.

        UEFA Gençlik Ligi'nde diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

        Alkmaar - Manchester City

        Stuttgart - Barcelona

        Salzburg - Olympiakos

        Trabzonspor - Inter

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