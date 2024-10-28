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        Trabzonspor'un eski futbolcusundan acı haber

        Trabzonspor'un eski futbolcusu ve divan kurulu üyesi Selahattin Altın vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:04 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:04
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        Trabzonspor'un eski futbolcusundan acı haber
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        Trabzonspor'un eski futbolcusu ve divan kurulu üyesi Selahattin Altın vefat etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1967-68 ve 1968-69 sezonlarında forma giyen ve aynı zamanda divan kurulu üyesi olan Selahattin Altın’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Aynı zamanda yine eski oyuncularımızdan Mehmet Camil Altın’ın ağabeyi olan Selahattin Altın’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Gölçayır Baş Mahalle Camii’nden kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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