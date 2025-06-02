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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un kamp programı belli oldu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un kamp programı belli oldu!

        Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:24
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        Trabzonspor, 30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

        Hazırlıklarının Trabzon etabını 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlayacak olan bordo-mavilier, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum’a giderek 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek.

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