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Trabzonspor'un yeni transferi Dimitris Kourbelis İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Dimitris Kourbelis İstanbul'a geldi!
HABERTURK.COM

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlı başladı. Bordo-mavililer, Yunan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Dimitris Kourbelis'le prensip anlaşmasına varırken, Yunan orta saha İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüştükten sonra bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

DIMITRIS KOURBELIS KİMDİR?

Dimitris Kourbelis, 2 Kasım 1993 tarihinden Yunanistan'ın Atina şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Yunanistan'da başlayan Dimitris Kourbelis, ülkesinin Panathinaikos takımında forma giymektedir. Kourbelis, Panathinaikos takımının defansif orta saha mevkisinde forma giyip kaptanlık görevini üstlenmektedir.

Dimitris Kourbelis, futbol hayatına amatör olarak Asteras Tripolis takımında başladı. 2010 yılında Asteras Tripolis takımının altyapısında A Takım'a çıkarak sözleşme imzaladı. 7 yıl Asteras Tripolis forması giyen Dimitris Kourbelis, burada çıktığı 103 maçta toplamda 2 gol attı.

2017 yılında Yunanistan'ın köklü kulüplerinde Panathinaikos'a transfer oldu. Kourbelis, Panathinaikos'ta forma giydiği 149 maçta 7 gol katkısı sağladı.

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