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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor, Zubkov transferini bitirdi - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Zubkov transferini bitirdi

        Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'un transferini bitirdi. Bordo-mavili kulübün, transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 00:26 Güncelleme: 01.02.2025 - 00:26
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        Trabzonspor, Zubkov transferini bitirdi
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        Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'un transferinde de mutlu sona ulaştı.

        Bordo-mavili kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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