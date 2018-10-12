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Trabzonspor´da çift forvetli sistem tuttu

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında çift forvetli sisteme geçiş yapan Trabzonspor 216 dakikadır ısrarcı olduğu bu sistemde 8 gol kaydederken, 504 dakika tek forvetle mücadele ettiği süreçte ise 9 gol atabildi

12 Ekim 2018 Cuma, 11:58 | Güncelleme:

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın bu sezon ilk olarak 1-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçının son 9 dakikasında, ardından 2-1 kaybedilen Göztepe maçının ikinci yarısında denediği çift forvetli oyun sistemi, bordo-mavililerin gol yollarındaki etkinliğini artırdı. Bu sistemden memnun kalan Karaman, ligde son oynanan Kasımpaşa ile Akhisarspor mücadelelerine de çift forvet oyuncusu ile başladı.

TEKLİ FORVETTEN DAHA BAŞARILI

2-0 geriye düşüp, 4-2 kazandıkları Kasımpaşa maçında 79 ve 87'nci dakikalar arasında 3 forvetle sahada mücadele eden, bu sezon toplamda ise 216 dakika tek forvetli sistemden çoklu forvet sistemine dönüş yaparak sahada mücadele eden Trabzonspor, dakika başına gol ortalaması baz alındığında tek forvetli sisteme göre daha başarılı bir performans ortaya koydu.

ÇİFT FORVETLİ SİSTEMDE HER 27 DAKİKADA BİR GOL

Bordo-mavililer, bu sezon 504 dakika tek forvetli sistemle sahada mücadele ederek bu süreçte 9 gol kaydederken, çoklu forvet sistemiyle ise 216 dakika sahada kaldı ve bu dönemde toplam 8 gol atma başarısı gösterdi. Dakika başına gol ortalaması baz alındığında tek forvetli sistemde her 56 dakikada bir rakip fileleri havalandıran Trabzonspor, çift forvetli oyun sisteminde ise ortalama her 27 dakikada bir gol attı.

17 GOLÜN 10'U FORVET OYUNCULARINDAN

Bu arada Süper Lig'de ilk 8 haftalık bölümde kaydettiği 17 golle ligde en çok gol atan takımlardan biri olan bordo-mavililerde, forvet oyuncuları da etkili bir performans sergiledi. Trabzonspor'da Hugo Rodallega 5, Burak Yılmaz 4 ve Caleb Ekuban 1 gol kaydederek, süre aldıkları dönem içerisinde gol yollarında takımlarını sırtladılar.

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